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Манчестер Сити - Шахтер: кто рассудит матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Шахтер: кто рассудит матч Лиги чемпионов
14:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Словенская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов Ман Сити - Шахтер.

Во вторник, 26 ноября, донецкий Шахтер на выезде попытается отобрать очки у грозного Манчестер Сити в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч на Этихад Стэдиум рассудит Славко Винчич из Словении, а помощниками выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым арбитром станет Раде Обренович.

Ранее Винчич уже работал на матче "горняков". В 2017 году он обслуживал поединок 1/16 финала Лиги Европы, где дончане уступили Сельте со счетом 0:2. Также словенец дважды обслуживал игры Динамо - против Генгама и Челси в ЛЕ.

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Напомним, что после четырех туров Лиги чемпионов Шахтер занимает второе место с 5 очками в активе, а "горожане" имеют 10 пунктов.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Славко Винчич.
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