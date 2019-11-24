Страшная пушка Бонавентуры - в обзоре матча Милан - Наполи (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 13-го тура чемпионата Италии Милан - Наполи.

Милан во что бы то ни стало хотел в родных стенах обыграть Наполи в матче 13-го тура первенства Серии А, чтобы продемонстрировать прогресс команды под руководством Стефано Пьоли. К чему нынче стремится Наполи — сказать сложно, учитывая запутанную ситуацию внутри клуба.

Еще до начала матча Пьоли произвел перестановку в составе: Сусо, заявленный в "основу", отправился в запас, а его место занял Ребич.

Тем не менее, именно гостям удалось открыть счет после удара Лосано. С ответом Милан не задержался — отличился Бонавентура. А вот дальше матч приобрел несколько странный вид.

Чувствовалось, что "россонери" хотят победить, а вот "партенопеи" действовали периодами. Порой подопечные Карло Анчелотти "заводились", и тогда "дьяволам" приходилось непросто. Но затем, словно в старом фильме о приключениях принца Флоризеля, гости думали: "А не слишком ли быстро мы бежим?" и вновь включали "режим экономии", больше заботясь о предстоящем матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Лишь когда до конца матча оставалось немного времени, Наполи практически полностью захватил инициативу, но реализовать свои моменты так и не смог.

Милан - Наполи 1:1

Голы: Бонавентура, 29 — Лосано, 24.

Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Пакета, Билья (Калабрия, 73), Крунич — Ребич (Кессье, 46), Пьонтек (Леау, 85), Бонавентура.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Кальехон (Мертенс, 59), Аллан, Зьелински, Эльмас — Лосано (Льоренте, 83), Инсинье (Юнес, 65).

Предупреждения: Пакета, Эрнандес, Конти — Эльмас, Юнес.