Команда Милевского досрочно выиграла чемпионат Беларуси

Новости спорта:Беларуская Высшая лига не знала иного чемпиона, кроме БАТЭ, с 2006-го года.

Невиданное событие для Беларуси грозилось произойти в матче предпоследнего, двадцать девятого, тура Высшей лиги! Долгое время на внутренней арене главенствовала лишь одна команда – борисовский "БАТЭ", однако любая гегемония рано или поздно рискует подойти к концу. В сезоне 2019-го года неожиданную конкуренцию пятнадцатикратному чемпиону составил коллектив, лучшим результатом в истории которого являлись "бронзовые" медали образца 1992-го года, в первом розыгрыше чемпионата ставшей независимой страны.

Согласитесь, не в последнюю очередь Ваш персональный интерес к данному мероприятию подогревал возможный триумф сразу четырех украинских исполнителей, которые выступают в коллективе под руководством чешского специалиста Марцела Лички. Речь идет о Евгении Хачериди, Александре Нойоке, Артеме Милевском и Алексее Хобленко. К слову, экс-капитан молодежного состава донецкого "Шахтера" пропускал отчетный поединок по причине удаления в скандальном матче против "Ислочи" в прошлом туре (1:1), по итогам которого Артем Милевский получил штраф в размере 60 тыс. гривен за нецензурную брань в адрес арбитра. Как видим, Беларусь готовилась к действительно серьезному событию в рамках Высшей лиги, а все могло решиться уже по итогу последнего домашнего противостояния главного претендента на чемпионство с "Витебском", который находился в опасной близости к зоне переходных матчей. "Динамо" Брест необходимо было набрать два очка в последних двух турах для исторического достижения.

Беларуский футбол не отличается высокими скоростями, а на изрядно промерзшей брестской траве говорить о высоком качестве исполнения не приходилось. Даже яркие заряды местной публики, которые просто требовали от своих любимцев идти за желанным кубком здесь и сейчас, не особо помогали "южанам" взломать редуты обороны соперника. У ворот Гутора активности также не наблюдалось, а хоть немного поднять темп удалось под занавес первого тайма.

Украинец Артем Милевский долго находился в тени, но когда серьезно взялся за создание моментов для партнеров по команде, то оборона "Витебска" начала трещать по швам. Именно навес от левого угла штрафной в исполнении Милевского принес угловой на противоположном фланге, розыгрыш которого также проходил через ноги Артема. Полузащитник мягко навесил на вход во вратарскую, где до мяча не смог дотянуться Павловец, однако и Гущенко ошибся при попытке зафиксировать мяч в руках, после чего Хобленко ударом в падении открыл счет.

Десятый номер хозяев не прекратил попытки повлиять на счет на табло и после перерыва, однако пробить Гущенко даже посредством прицельного удара с носка из-за пределов штрафной в левый верхний угол ему было не суждено. Артем Владимирович, так его объявляет диктор на стадионе, уходил с поля в крайне эффектной манере, потолкавшись до этого с Чаловым на боковой у технической зоны. Но на итоговый результат не оказало влияние ни поведение Милевского, ни неудачные попытки остальных игроков затолкать мяч в ворота во время немногочисленных атак в концовке встречи. Имя чемпиона Беларуси известно, и это не футбольный клуб из Борисова!

МЫ – ЧЕМПИОНЫ! #fcdb1960 Спасибо болельщики! Это все для вас и благодаря вам! pic.twitter.com/oL6tC7BXas — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) November 24, 2019

С поставленной задачей на отчетную встречу брестское "Динамо" справилось, от чего выездной матч последнего тура против одноименного клуба из Минска не будет иметь турнирного значения. В то же время, "Витебск" продолжит процесс спасения домашней встречей против прямого конкурента в лице мозырской "Славии"

Беларуская Высшая лига. 29-й тур.

Динамо Брест – Витебск – 1:0

Хобленко, 38

Волков, 72, Теверов, 89

Динамо Брест: Гутор – Павловец, Дуарте, Кики, Веретило – Витус, Быков – Нехайчик, Милевский (Чиди, 90+3), Гордейчук (Юзепчук, 75) – Хобленко (Лаптев, 69).

Витебск: Гущенко – Печенин, Чалов, Хубутия, Карамушка, Золотов – Вандерсон, Козлов (Старогородский, 75) – Волков, Гуренко (Теверов, 57) – Сантос (Прудников, 73).

Арбитр: Сергей Цинкевич (Осиповичи, Беларусь).

Стадион: Спорткомплекс "Брестский" (Брест, Беларусь).