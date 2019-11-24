Шикарный выстрел со штрафного от Моутинью в матче Борнмут - Вулверхэмптон (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии Борнмут - Вулверхэмптон.

"Борнмут" на своём поле уступил "Вулверхэмптону" со счётом 1:2 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 21-й минуте открыл полузащитник гостей Жоау Моутинью красивым прямым ударом со штрафного с острого угла. Спустя 10 минут преимущество "Вулверхэмптона" удвоил нападающий Рауль Хименес. Он в касание замкнул прострел с фланга после нестандартного розыгрыша штрафного.

На 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за две жёлтые карточки защитника Саймона Фрэнсиса.

Во втором тайме на 59-й минуте защитник "Борнмута" Стив Кук отыграл один мяч, головой переправив мяч в ворота после подачи углового.