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Динамо vs Мариуполь: стартовые составы

Динамо vs Мариуполь: стартовые составы
16:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Названы составы команд на матч 15-го тура УПЛ.

В воскресенье, 24-го ноября, состоится матч пятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» будет принимать «Мариуполь».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 17:00.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Бущан – Сидорчук, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Караваев, Буяльский, Шабанов, Беседин, Кадар.

«Мариуполь»: Гальчук – Чоботенко, Дава, Яворский, Кирюханцев, Тищенко, Чех, Мишньов, Горбунов, Вакула, Чурко.

Напомним, футболисты львовских "Карпат" со счетом 1:2 уступили донецкому "Олимпику" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги Украины.

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Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь.
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