Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)

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16:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Динамо принимает Мариуполь в рамках 15-го тура УПЛ.

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги встретятся "Динамо" и "Мариуполь".

"Динамо" в прошлом туре уступило "Шахтеру" и теперь отрыв киевлян от дончан составляет 13 очков.

Шансов на чемпионство практически не осталось, но подопечным Михайличенко еще предстоит борьба за второе место с "Зарей" и "Десной".

"Мариуполь" борется за попадание в первую шестерку, поэтому брать очки подопечным Бабича в Киеве крайне необходимо.

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Составы команд:

«Динамо»: Бущан – Сидорчук, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Караваев, Буяльский, Шабанов, Беседин, Кадар.

«Мариуполь»: Гальчук – Чоботенко, Дава, Яворский, Кирюханцев, Тищенко, Чех, Мишньов, Горбунов, Вакула, Чурко.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь.
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