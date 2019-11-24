Лидер Шахтера не сыграет против Ман Сити в Лиге чемпионов

Новости спорта:Тайсон пропустит матч против Шахтера в Лиге чемпионов.

В рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер на Этихаде сыграет против Манчестер Сити.

Интересно, что лидеры "оранжево-черных" Тайсон и Марлос не отправятся на данный матч. Если последний был дисквалифицирован в прошлом поединке против Динамо Загреб, то что случилось с капитаном команды - неизвестно.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано

Нападающий: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук