Лидер Шахтера не сыграет против Ман Сити в Лиге чемпионов

В рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер на Этихаде сыграет против Манчестер Сити.
Интересно, что лидеры "оранжево-черных" Тайсон и Марлос не отправятся на данный матч. Если последний был дисквалифицирован в прошлом поединке против Динамо Загреб, то что случилось с капитаном команды - неизвестно.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили
Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано
Нападающий: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук