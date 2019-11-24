Яремчук снова забил гол за Гент

Новости спорта:Результативный удар украинца не помог команде победить.

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии Гент дома сыграл вничью с Антверпеном со счетом 1:1.

На 13-й минуте матча нападающий сборной Украины Роман Яремчук вывел Гент вперед. Антверпен отыгрался в компенсированное время усилиями Зиньо Гано.

Для Яремчука это 16-й гол в нынешнем сезоне за бельгийский клуб во всех турнирах. Весь матч за Гент провел защитник Игорь Пластун. Полузащитник Роман Безус оказался вне заявки команды на матч с Антверпеном.

Гент набрал 29 очков и занимает третье место в чемпионате Бельгии, уступая лидеру Брюгге семь очков. Антверпен с 28 очками идет на 4-й позиции.

В четверг, 28 ноября, Гент на выезде сыграет против Сент-Этьена в рамках 5-го тура Лиги Европы.