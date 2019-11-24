Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Вингер Динамо заинтересовал Реал
Вингер Динамо заинтересовал Реал
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Яремчук снова забил гол за Гент

Яремчук снова забил гол за Гент
17:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Результативный удар украинца не помог команде победить.

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии Гент дома сыграл вничью с Антверпеном со счетом 1:1.

На 13-й минуте матча нападающий сборной Украины Роман Яремчук вывел Гент вперед. Антверпен отыгрался в компенсированное время усилиями Зиньо Гано.

Для Яремчука это 16-й гол в нынешнем сезоне за бельгийский клуб во всех турнирах. Весь матч за Гент провел защитник Игорь Пластун. Полузащитник Роман Безус оказался вне заявки команды на матч с Антверпеном.

Гент набрал 29 очков и занимает третье место в чемпионате Бельгии, уступая лидеру Брюгге семь очков. Антверпен с 28 очками идет на 4-й позиции.

Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)

В четверг, 28 ноября, Гент на выезде сыграет против Сент-Этьена в рамках 5-го тура Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Андерлехт, Новости спорта, Чемпионат Бельгии, ФК Гент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
02 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
03 Манчестер Сити - Челси: видео голов
04 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
05 Умер 42-летний украинский футболист
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь