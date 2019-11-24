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Михайличенко понравилась игра с Мариуполем, но было и от чего расстроится

Михайличенко понравилась игра с Мариуполем, но было и от чего расстроится
19:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Наставник расстроен большим количеством не реализованных моментов.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал уверенную победу команды над Мариуполем (3:0) в матче 15-го тура Favbet Лиги.

«В принципе, получилась хорошая игра. Было создано большое количество моментов. Единственное, чем расстроен – много не реализованных моментов. Могли заканчивать эту игру еще в первом тайме».

«Замены? Это ни о чем не говорит. Мы готовились к игре с Мариуполем, а теперь будем готовиться к матчу против Мальме», — сказал Михайличенко.

Динамо разгромило Мариуполь: видео голов

Динамо с 30 очками идет на втором месте в Favbet Лиге, уступая лидеру чемпионата Украины Шахтеру 13 очков. Следующий матч команда Михайличенко проведет 28 ноября на выезде против Мальме в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев).
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