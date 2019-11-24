Кадар: Здорово осознавать, что провел уже 100 матчей за Динамо

Новости спорта:Защитник Динамо Тамаш Кадар помог своей команде обыграть Мариуполь в 15-м туре УПЛ.

Динамо одержало безукоризненную победу над Мариуполем, а Тамаш Кадар провел свой 100-й матч за киевскую команду.

"Здорово осознавать, что провел уже 100 матчей за Динамо. Это значит, что мои игровые качества востребованы здесь. Но цифра в 100 матчей это всего лишь статистический показатель и ничего больше. Главное, что мы сегодня победили".

"Мы должны побеждать в каждом матче, должны доказать болельщикам и всем вокруг, что наша команда способна выигрывать. Я рад, что мой небольшой юбилей совпал с уверенной победой Динамо.

"Я не ставлю перед собой такие цели. Главная моя цель — это следующая игра. Если получился сыграть за Динамо еще 100 или 200 матчей — я буду только рад этому. Сейчас важно не останавливаться, улучшать нашу игру в нынешнем году".

"Все отлично, я чувствую себя хорошо, нет никаких проблем. У меня было неприятное мышечное повреждение, полученное на тренировке. Во время международной паузы я не был в расположении своей сборной, потому что не был готов на все 100%. За это время я упорно работал над своими кондициями. В последнее время я прибавил в физическом плане и шаг за шагом возвращаю оптимальную форму", — приводит слова Кадара официальный сайт Динамо.