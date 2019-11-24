Попов может пропустить матч с Мальме

Новости спорта:Украинец сегодня не принял участие в матче с Мариуполем.

Защитник Динамо Денис Попов не попал в заявку на победный матч очередного тура УПЛ против Мариуполя (3:0) из-за травмы задней поверхности бедра. О сроках восстановления игрока рассказал врач Динамо Леонид Миронов.

«Ничего страшного не произошло. У Попова обычное мышечное повреждение задней поверхности бедра. На восстановление уйдет 10 дней», — цитирует слова Миронова официальный сайт киевлян.

Пока что остается неизвестным, успеет ли защитник восстановиться к матчу Динамо против Мальме в групповом этапе Лиги Европы, который состоится в ближайший четверг.

Динамо с 30 очками идет на втором месте в Favbet Лиге, уступая лидеру чемпионата Украины Шахтеру 13 очков. Следующий матч команда Михайличенко проведет 28 ноября на выезде против Мальме в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.