Бабич: Наш план на игру с Динамо сломался

Новости спорта:Мариуполь не сумел навязать борьбу одному из лидеров УПЛ.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение команды от Динамо (0:3) в матче 15-го тура Favbet Лиги. Наставник отметил, что ключевую роль в сегодняшнем поединке сыграл класс игроков киевлян.

«Планировали сыграть агрессивно, с высоким прессингом и не давать сопернику начинать атаки. Моментами получалось неплохо. При правильном перестроении ребята не позволяли сопернику начинать атаки, играли достаточно агрессивно и компактно».

«С учетом наших кадровых проблем, мы понимали, что не будет контроля мяча в центре поля. Вынуждено перевели в эту зону Тищенко. Вчера Федорчук получил травму, и сегодня сыграть он не мог — наш план на игру сломался».

«Но хотел бы отметить настрой нашей команды: несмотря на счет, ребята бились, пытались играть, не закрывались на своей половине поля. Да, было много простых ошибок в наших действиях, что мешало создавать моменты, но ничего критически страшного сегодня не произошло».

«Класс футболистов Динамо выше класса футболистов нашей команды, и это сыграло сегодня ключевую роль. Мы сделаем правильные выводы и продолжим борьбу за первую шестерку», — цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

— В первом круге Мариуполь сыграл против Динамо живее и разнообразнее в атаке. Почему сегодня не удалось проявить себя таким же образом? Это Динамо прибавило?

— Если вы вспомните игру первого круга, то, во-первых, наш состав сегодня был немного другим. Во-вторых, сказалась специфика нашего домашнего поля. Оно не позволяло Динамо играть в тот футбол, в который хотела играть эта команда. Динамо показало свой уровень в обоих матчах против нас, но в Мариуполе у киевлян многое не получалось. В основном, из-за специфики нашего поля.

Мариуполь с 17 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице Favbet Лиги. Следующий матч команда Бабича проведет дома 1 декабря против Шахтера.