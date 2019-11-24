Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Определились четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились четвертьфиналисты Кубка Украины
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Бабич: Наш план на игру с Динамо сломался

Бабич: Наш план на игру с Динамо сломался
22:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мариуполь не сумел навязать борьбу одному из лидеров УПЛ.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение команды от Динамо (0:3) в матче 15-го тура Favbet Лиги. Наставник отметил, что ключевую роль в сегодняшнем поединке сыграл класс игроков киевлян.

«Планировали сыграть агрессивно, с высоким прессингом и не давать сопернику начинать атаки. Моментами получалось неплохо. При правильном перестроении ребята не позволяли сопернику начинать атаки, играли достаточно агрессивно и компактно».

«С учетом наших кадровых проблем, мы понимали, что не будет контроля мяча в центре поля. Вынуждено перевели в эту зону Тищенко. Вчера Федорчук получил травму, и сегодня сыграть он не мог — наш план на игру сломался».

«Но хотел бы отметить настрой нашей команды: несмотря на счет, ребята бились, пытались играть, не закрывались на своей половине поля. Да, было много простых ошибок в наших действиях, что мешало создавать моменты, но ничего критически страшного сегодня не произошло».

«Класс футболистов Динамо выше класса футболистов нашей команды, и это сыграло сегодня ключевую роль. Мы сделаем правильные выводы и продолжим борьбу за первую шестерку», — цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

— В первом круге Мариуполь сыграл против Динамо живее и разнообразнее в атаке. Почему сегодня не удалось проявить себя таким же образом? Это Динамо прибавило?

— Если вы вспомните игру первого круга, то, во-первых, наш состав сегодня был немного другим. Во-вторых, сказалась специфика нашего домашнего поля. Оно не позволяло Динамо играть в тот футбол, в который хотела играть эта команда. Динамо показало свой уровень в обоих матчах против нас, но в Мариуполе у киевлян многое не получалось. В основном, из-за специфики нашего поля.

Динамо разгромило Мариуполь: видео голов

Мариуполь с 17 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице Favbet Лиги. Следующий матч команда Бабича проведет дома 1 декабря против Шахтера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, Александр Бабич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер 42-летний украинский футболист
02 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
03 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
04 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
05 Манчестер Сити - Челси: видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь