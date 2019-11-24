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Беседин: Было холодно, но, думаю, будут матчи при более низкой температуре

Беседин: Было холодно, но, думаю, будут матчи при более низкой температуре
22:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Форвард подчеркнул, что при минимальном преимуществе было важно не растерять концентрацию.

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал победу киевского клуба в матче очередного тура УПЛ против Мариуполя (3:0). Украинец отметил, что важным фактором является сохранение поля при низкой температуре.

«У нас было немало времени, чтобы в тренировочном процессе подготовиться к этому матчу. Сегодня мы выполнили установку тренерского штаба, провели хороший поединок, забили три мяча, создали много голевых моментов. Считаю, что сегодня для нас игра была удачной», — цитирует слова Беседина официальный сайт киевского клуба. 

«Сегодня было холодно, но, думаю, будут матчи при более низкой температуре. Самое главное в таких условиях — это чтобы поле было в хорошем состоянии. Тогда приятно играть, а погода будет еще холоднее в дальнейшем». 

«Важно было забить первый мяч, а потом уже довести все до логического завершения. 1:0 — это шаткий счет, при котором нужно максимально сконцентрировано играть в обороне. А в атаке мы создали много моментов, забили три мяча, могли забить еще. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли на стадион, по такой погоде нас поддерживали, мы благодарны им за это».

«Алексей Михайличенко делает акцент на том, чтобы каждая атака завершалась ударами по воротам. Важно доводить все до логического завершения, чтобы как минимум не получить контратаку в ответ».

«После такой победы у команды хорошее настроение. С завтрашнего дня будем готовиться к поединку в Швеции. Каждый игрок нашей команды осознает важность поединка против Мальме. Думаю, подойдем к этому матчу в максимальных кондициях».

Динамо разгромило Мариуполь: видео голов

Динамо набрало 30 очков и занимает вторую строчку в Favbet Лиге. Отставание от лидера чемпионата Украины Шахтера составляет 13 очков. Следующий матч команда Михайличенко проведет 28 ноября на выезде против Мальме в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, ФК Мариуполь, Артем Беседин.
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