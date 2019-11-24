Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити

Новости спорта:Марлос из-за травмы пропускал последние матчи сборной Украины.

Полузащитники «Шахтера» Марлос и Тайсон не отправились на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Причина отсутствия футболистов не уточняется, сообщает официальный сайт «Шахтера».

Марлос в этом сезоне сыграл за «Шахтер» 17 матчей (6 голов), у Тайсона в активе 16 матчей и 6 голов.

Полная заявка «Шахтера» на этот матч:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Хочолава.

Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Тете, Соломон, Сиприано, Коноплянка, Маркос Антонио.

Нападающие: Мораес, Сикан, Борячук.

Отметим, что в Англию полетели два молодых нападающих «горняков» - Даниил Сикан и Андрей Борячук.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Шахтер» будет судить словенец Слава Винчич. В первом туре «горняки» в Харькове уступили «Манчестер Сити» (0:3).

Матч «Манчестер Сити» - «Шахтер» состоится во вторник, 26 ноября. Начало встречи в 22:00.

Команда Луиша Каштру с 5 очками идет на втором месте группы С. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, набрав 10 очков в четырех турах.