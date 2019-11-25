Клопп назвал главного фаворита в борьбе за Золотой мяч

Новости спорта:Юрген полагает, что его подопечный является фаворитом в борьбе за главную индивидуальную награду.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал борьбу за Золотой мяч-2019. которая предположительно развернется между его центральным защитником Вирджилом ван Дейком и форвардом Барселоны Лионелем Месси.

"Если давать Золотой мяч именно лучшему футболисту поколения, то он всегда будет доставаться Лионелю. Однако если будут определять победителя по итогам прошедшего сезона, то безусловно ее заслужил Ван Дейк.

Не уверен точно, как это работает, но мое виденье ситуации именно такое", - приводит слова немецкого специалиста Goal.

Отметим, что победитель определится в Париже 2 декабря. Ранее Ван Дейк стал лучшим футболистом года по версии УЕФА, а Месси завоевал аналогичную награду, но уже от ФИФА.