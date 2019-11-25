Украинский форвард Динамо-Бреста может вернуться в УПЛ

Новости спорта:Украинский нападающий Алексей Хобленко может перейти в СК Днепр-1.

Нападающий Динамо-Брест Алексей Хобленко может продолжить карьеру в СК Днепр-1. Руководство новичка УПЛ ведет переговоры с форвардом.

«Есть конкретика на сто процентов от Днепра-1. Я в контакте с руководством и главным тренером. Посмотрим, все возможно», — сказал Хобленко в программе Профутбол.

Хобленко вместе с Динамо-Брест стал чемпионом Беларуси в нынешнем сезоне. Всего в 2019 году нападающий провел 27 матчей за белорусский клуб, отметившись 9 голами.

В Динамо-Брест Хобленко перебрался в июне 2018 года из Черноморца. В течение карьеры нападающий также выступал за молодежные команды киевского Динамо, Полтаву, Говерлу и польский Лех.

СК Днепр-1 идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч команда проведет 30 ноября на выезде против ПФК Львов.