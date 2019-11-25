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Денисов о расизме в Украине: Пострадала масса невиновных фанатов Динамо

Денисов о расизме в Украине: Пострадала масса невиновных фанатов Динамо
08:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Денисов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Украинский журналист и телеведущий программы Великий футбол Александр Денисов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ по делу расизма в отношении футболистов Шахтера в матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

"Судя по всему это не конец истории с наказанием за расизм, скорее всего будет подана апелляция, а с учетом долгоиграющего конфликта между собственниками Динамо и руководством Ассоциации футбола Украины, решение КДК по расистскому инциденту может быть очередным витком в этом противостоянии.

Однако не сложно предположить, что идти в Лозанну собственники клуба вряд ли решаться, при нулевой терпимости к расизму в западной Европе, это закончится для клуба очередным поражением в лозанском суде. С другой стороны, если говорить о решении проблемы. Расизма в Украине не больше и не меньше чем в любой другой стране, да есть дисциплинарные наказания, но все мы понимаем что дисквалификацией стадиона проблема не решается.

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Решить ее можно либо уголовным наказанием. Либо частным образом, когда сам клуб проведет необходимые мероприятия для того, чтобы это больше не повторилось. В конце концов от дисквалификации стадиона пострадала масса болельщиков Динамо, которые далеки от расизма и точно не заслуживали такого наказания. Но без точечного решения проблемы, это точно снова повториться", - отметил Александр.

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Все по теме:

Расизм, ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Денисов.
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