Денисов о расизме в Украине: Пострадала масса невиновных фанатов Динамо

Новости спорта:Александр Денисов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Украинский журналист и телеведущий программы Великий футбол Александр Денисов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ по делу расизма в отношении футболистов Шахтера в матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

"Судя по всему это не конец истории с наказанием за расизм, скорее всего будет подана апелляция, а с учетом долгоиграющего конфликта между собственниками Динамо и руководством Ассоциации футбола Украины, решение КДК по расистскому инциденту может быть очередным витком в этом противостоянии.

Однако не сложно предположить, что идти в Лозанну собственники клуба вряд ли решаться, при нулевой терпимости к расизму в западной Европе, это закончится для клуба очередным поражением в лозанском суде. С другой стороны, если говорить о решении проблемы. Расизма в Украине не больше и не меньше чем в любой другой стране, да есть дисциплинарные наказания, но все мы понимаем что дисквалификацией стадиона проблема не решается.

Решить ее можно либо уголовным наказанием. Либо частным образом, когда сам клуб проведет необходимые мероприятия для того, чтобы это больше не повторилось. В конце концов от дисквалификации стадиона пострадала масса болельщиков Динамо, которые далеки от расизма и точно не заслуживали такого наказания. Но без точечного решения проблемы, это точно снова повториться", - отметил Александр.