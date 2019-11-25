Легионер Колоса: Я умирал, долго находять без футбола

Новости спорта:Исландец Арни Вильхамссон рассказал о своей адаптации в Колосе.

Новобранец Колоса Арни Вильхамссон рассказал о впечатлениях от дебютного матча за клуб, в котором он отметился голом в ворота Десны.

«Я только пришел домой, сижу на диване и прокручиваю в голове матч, думаю обо всех игровых эпизодах. Было очень хорошо победить сегодня и также здорово, что удалось забить.

Ты забиваешь, когда тебе помогает команда, так что я благодарен ей. У нас был хороший план на игру, мы сделали именно то, о чем просил тренерский штаб. Мы забили дважды, но также очень важно, что при этом не пропустили. Сегодня все сработало.

Дебютный гол исландца:

Колос – очень трудолюбивая команда, мы бегаем, мы сражаемся, но в то же время, у нас качественные игроки. Мы сыграли как команда и в атаке, и в обороне. Сейчас все счастливы, что удалось победить.

Могу сказать, что я умирал, находясь без футбола так долго. Наконец-то перепало что-то поесть. Гол стал приятным бонусом, но главное, что мы сражались весь матч и набрали важные три очка. Я очень счастлив, что могу снова делать то, что люблю больше всего», – приводит слова Арни Football.ua.

После матча Колос поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 17 очков. Клуб прервал пятиматчевую серию поражений. В ближайшую субботу (30.11) Колос сыграет на выезде с Ворсклой в рамках УПЛ.