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"Я счастлив в Лондоне": Канте рассказал, почему отказал ПСЖ

"Я счастлив в Лондоне": Канте рассказал, почему отказал ПСЖ
09:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Французский полузащитник Нголо Канте рассказал о своей роли в Челси.

Хавбек Челси Нголо Канте рассказал, почему отказался от перехода в ПСЖ.

«Есть такие моменты, когда мы не знаем, где мы хотим быть и играть. Но мы знаем, что уже есть у нас. Будучи в Челси я уверен, что нахожусь на своем месте.

Я не перешел в ПСЖ по спортивным причинам. Мне нравится Лондон, нравится проект клуба, и поэтому я счастлив, что остался здесь», — приводит слова Канте Goal со ссылкой на Canal Plus.

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В мае сообщалось, что Канте может присоединиться к красно-синим в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивал француза в 100 миллионов евро.

Контракт Канте с лондонским клубом действует до июня 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за Челси 6 матчей в АПЛ и забил 3 мяча.

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ПСЖ, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Н'Голо Канте.
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