Экс-вингер Шахтера близок к переходу в мадридский Реал

Английское издание Sky Sports, ссылаясь на Defensa Central, сообщает, что руководство "королевского клуба" рассматривает переход вингера Челси следующим летом на правах свободного агента.
Экс-хавбек донецкого Шахтера имеет действующий контракт с "синими" до лета 2020 и уже в начале следующего года может подписать соглашение с другой командой.
Сообщает, что сам футболист намерен покинуть АПЛ и в последние месяцы дважды отклонял предложения Челси о продлении контракта.
Также в услугах 31-летнего игрока заинтересован и другой испанский гранд — Барселона.
Виллиан в нынешнем сезоне сыграл в девяти матча АПЛ под руководством Фрэнка Лампарда и отметился двумя забитыми мячами.