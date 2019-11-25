Экс-вингер Шахтера близок к переходу в мадридский Реал

Новости спорта:Бразильский футболист лондонского Челси Виллиан может пополнить ряды мадридского гранда.

Английское издание Sky Sports, ссылаясь на Defensa Central, сообщает, что руководство "королевского клуба" рассматривает переход вингера Челси следующим летом на правах свободного агента.

Экс-хавбек донецкого Шахтера имеет действующий контракт с "синими" до лета 2020 и уже в начале следующего года может подписать соглашение с другой командой.

Сообщает, что сам футболист намерен покинуть АПЛ и в последние месяцы дважды отклонял предложения Челси о продлении контракта.

Также в услугах 31-летнего игрока заинтересован и другой испанский гранд — Барселона.

Виллиан в нынешнем сезоне сыграл в девяти матча АПЛ под руководством Фрэнка Лампарда и отметился двумя забитыми мячами.