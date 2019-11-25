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Барселона - Боруссия: прогнозы букмекеров на поединок Лиги чемпионов

Барселона - Боруссия: прогнозы букмекеров на поединок Лиги чемпионов
09:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонская Барселона в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против Боруссии Д.

В среду, 27 ноября, Барселона примет Боруссию Д в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Камп Ноу, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч команд завершился вничью со счетом 0:0.

В предстоящем поединке букмекеры прогнозируют победу каталонцам.

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Так, букмекеры из William Hill оценили победу “сине-гранатовых“ в 1.60, а успех немецкой команды - в 5.00, на ничейный результат можно поставить с коэффициентом - 4.20.

Схожие котировки в конторе bet365: победа Барселоны - 1.61, победа Боруссии - 5.00, ничья - 4.00.

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