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"Очень переживал": Скрипник рассказал подробности контракта с Зарей

"Очень переживал": Скрипник рассказал подробности контракта с Зарей
09:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Виктор Скрипник признался, что несколько переживал из-за того, что его долго не приглашали работать в Украине.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник признался, что несколько переживал из-за того, что его долго не приглашали работать в Украине.

"Я имел шанс вернуться в Украину еще за полгода до перехода в Зарю. Тогда меня приглашала нетоповоя команда.

Всегда переживал, почему меня не хотят пригласить в Украину поработать. Боялся упустить этот шанс можно так сказать. Потом на меня вышла Заря. Я знал команду, потому что их было видно в еврокубках. Они играли против немецких Герты и Ред Булла. Знал лично Юрия Вернидуба, играл с ним".

Также специалист подметил, что президент Зари Евгений Геллер лично общался с ним по поводу работы тренером.

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"Президент сказал: Вы профессионал, больше знаете, удачи. Если нужна помощь – звоните. Вот и весь разговор с президентом, который болеет за команду, хочет, чтобы команда развивалась. Амбиции клуба подходят мне. Просто прийти и потренировать – было бы неправильно. Хочется что-то сделать для украинского футбола", - рассказал Виктор в интервью Профутболу.

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ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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