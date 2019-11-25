Гвардиола: Мне нравится, как Фернандиньо действует в центре обороны

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола поделился своим мнением об игре Фернандиньо в центре обороны Манчестер Сити.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру бывшего игрока «Шахтера» Фернандиньо в центре защиты «горожан».

«Мне нравится, как Фернандиньо действует в центре обороны. Учитывая те кадровые проблемы, что у нас есть, мне нравится его игра. Я знаю, что Фернандиньо может действовать в полузащите, но у нас есть Гюндоган, и я ему доверяю», - сказал Гвардиола.

Напомним, что Фернандиньо стал играть в центре защиты после того, как травму получил основной защитник команды Эмерик Ляпорт.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Фернандиньо.