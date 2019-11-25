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Гвардиола: Мне нравится, как Фернандиньо действует в центре обороны

Гвардиола: Мне нравится, как Фернандиньо действует в центре обороны
10:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола поделился своим мнением об игре Фернандиньо в центре обороны Манчестер Сити.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру бывшего игрока «Шахтера» Фернандиньо в центре защиты «горожан».

«Мне нравится, как Фернандиньо действует в центре обороны. Учитывая те кадровые проблемы, что у нас есть, мне нравится его игра. Я знаю, что Фернандиньо может действовать в полузащите, но у нас есть Гюндоган, и я ему доверяю», - сказал Гвардиола.

Напомним, что Фернандиньо стал играть в центре защиты после того, как травму получил основной защитник команды Эмерик Ляпорт.

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Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Фернандиньо.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Фернандиньо, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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