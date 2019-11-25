Экс-наставник МЮ может возглавить Эвертон

Новости спорта:Эвертон рассматривает вариант с увольнением с поста главного тренера команды Марку Силвы.

Эвертон рассматривает вариант с увольнением с поста главного тренера команды Марку Силвы, сообщает журналист Sky Sports Алан Майерс. Главным претендентом на смену португальцу называется Дэвид Мойес.

Эвертон неудачно начал нынешный сезон — после 13 туров Ириски занимают 15-е место в чемпионате Англии и находятся всего в четырех очках от зоны вылета.

Ранее Мойес в течение 11 лет уже возглавлял Эвертон — с 2002 по 2013 год. Затем шотландец неудачно тренировал Манчестер Юнайтед в сезоне 2013/14, после чего возглавлял Реал Сосьедад, Сандерленд и Вест Хэм.

Весной 2018 года Мойес покинул Вест Хэм и с тех пор никого не тренировал.

В следующем туре чемпионата Англии Эвертон сыграет против Лестера на выезде. Матч состоится в воскресенье, 1 декабря.