Именитый специалист предложил объединить УПЛ и Первую лигу

Новости спорта:Неожиданное предложение от главного тренера лидера Первой лиги.

Главный тренер винниковского Руха Леонид Кучук выступил с неожиданным предложением об объединении Первой лиги с Премьер-лигой. Наставник Руха считает, что это привлечет болельщиков на трибуны.

«Просто посмотрите в турнирную таблицу и вы все увидите. Восемь-девять команд претендуют на выход в элитный дивизион. В наш чемпионат можно приглашать любой клуб УПЛ. В Премьер-лиге на призовые места претендуют одна-две команды, а тут — восемь-девять. Каждая игра напряженная, здесь всегда меняется лидер», — цитирует слова Кучука официальный сайт Руха.

«Фавориты чемпионата неожиданно проигрывают, поэтому тем и интересна Первая лига. Я приглашаю клубы Премьер-лиги к нам в Первую лигу. Нужно объединить два чемпионата и вообще было бы очень интересно».

Леонид Кучук возглавил Рух в начале февраля этого года. В текущем сезоне Рух завершил первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице Первой лиги с 39 очками в активе.