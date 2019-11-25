Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Испания завоевала Кубок Дэвиса, обыграв Канаду в финале
Испания завоевала Кубок Дэвиса, обыграв Канаду в финале
Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии
Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии
Определились четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились четвертьфиналисты Кубка Украины
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Президент Челси уверяет, что Абрамович не намерен продавать клуб

Президент Челси уверяет, что Абрамович не намерен продавать клуб
13:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представители руководства лондонского Челси уверяют, что российский миллиардер Роман Абрамович пока не планирует продавать клуб.

Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал информацию о возможной продаже клуба его владельцем – российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

«Насколько мне известно, слухи абсолютно не соответствуют действительности. Я никогда не слышал от Абрамовича слов вроде «Давайте подготовимся к продаже». Из-за политической ситуации некоторые люди думают, что смогут выгодно приобрести «Челси». К нам обращаются насчёт возможной сделки, но нам нечего ответить этим людям.

Что касается участия в делах клуба – наблюдения за новичками, обсуждения продления контрактов, а также приобретения и продажи игроков – Абрамович был максимально вовлечён в это с первого дня, и сейчас ничего не поменялось.

МЮ и Шеффилд устроили чумовую перестрелку в 13-м туре АПЛ (Видео)

Он говорит с Грановской каждый день по несколько раз. Марина занимается этим семь или восемь лет, в этом аспекте также не произошло никаких изменений», — приводит слова Бака The Guardian.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, Роман Абрамович, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 40-летний Ортис прокомментировал второе поражение от Уайлдера
02 Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
03 Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
04 Мейвезер запланировал два боя в 2020 году: названы соперники
05 Клопп назвал главного фаворита в борьбе за Золотой мяч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь