Президент Челси уверяет, что Абрамович не намерен продавать клуб

Новости спорта:Представители руководства лондонского Челси уверяют, что российский миллиардер Роман Абрамович пока не планирует продавать клуб.

Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал информацию о возможной продаже клуба его владельцем – российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

«Насколько мне известно, слухи абсолютно не соответствуют действительности. Я никогда не слышал от Абрамовича слов вроде «Давайте подготовимся к продаже». Из-за политической ситуации некоторые люди думают, что смогут выгодно приобрести «Челси». К нам обращаются насчёт возможной сделки, но нам нечего ответить этим людям.

Что касается участия в делах клуба – наблюдения за новичками, обсуждения продления контрактов, а также приобретения и продажи игроков – Абрамович был максимально вовлечён в это с первого дня, и сейчас ничего не поменялось.

Он говорит с Грановской каждый день по несколько раз. Марина занимается этим семь или восемь лет, в этом аспекте также не произошло никаких изменений», — приводит слова Бака The Guardian.