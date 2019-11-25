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Ребров назвал лучшего тренера в своей карьере

Ребров назвал лучшего тренера в своей карьере
12:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Сергей Ребров рассказал о влиянии на него Валерия Лобановского.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о влиянии на него Валерия Лобановского.

- Стиль игры какого клуба или тренера вам больше всего импонирует?

– Ездил на стажировку в «Ман Сити», в «Боруссию» Клоппа. Мне нравилась модель игры тех команд, этих тренеров. Пытался что-то почерпнуть от них, но... Конечно, очень много взял от Лобановского.

Экс-вингер Шахтера близок к переходу в мадридский Реал

Можно использовать какие-то инструменты его тренировок, они были достаточно непростыми. В наших условиях непросто использовать это, но его харизма, требовательность к себе и игрокам, наверное, это было самым важным в его работе, не только тактические моменты, отношение к игре.

Наверное, когда игроки это видят, они это перенимают, становятся сильнее, – сказал Ребров.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Сергей Ребров, Валерий Лобановский, Новости футбола.
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