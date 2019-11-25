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ПСЖ намерен удержать главную звезду клуба

ПСЖ намерен удержать главную звезду клуба
12:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мбаппе сыграл за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

ПСЖ намерен удержать своего нападающего Килиана Мбаппе и продолжает вести переговоры с футболистом.

Отношения между сторонами стал лучше, чем несколько месяцев назад. Для спортивного директора ПСЖ Леонардо удержание Мбаппе – первоочередная задача, сообщает Lequipe.fr.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что форварду предложили новый контракт с зарплатой 30 млн евро в год. Парижане предпринимают шаги по удержанию француза в связи с интересом к нему со стороны Реала, который летом готов заплатить 300 миллионов евро.

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Также отмечалось, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ из-за разногласий с Тухелем.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиана Мбаппе.
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