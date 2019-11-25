Звезда Шахтера Тете - о Лиге чемпионов и сборной Бразилии

Новости спорта:Бразильский футболист донецкого Шахтера Тете прокомментировал свои цели в стане "горняков".

Тете еще не играл за сборную Бразилии, но провел с командой один тренировочный сбор.

"Я провел там немного времени, всего один сбор, но многому научился. Ко мне не относились как к мальчишке – все понимали, что в лагерь национальной сборной не вызывают кого попало. Место там нужно заслужить. Я рад, что увидел изнутри, что такое сборная Бразилии. Верю, что однажды буду среди лучших. Даю себе три года, чтобы стать полноценным игроком основы сборной", — рассказал Тете Великому футболу.

Завтра Шахтер сыграет на выезде против Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Тете уверен, что у "горняков" хорошие шансы выйти из группы в этом сезоне.

"Моей мечтой всегда было играть в Лиге чемпионов. В этом году у нас хорошие шансы выйти из группы. Сначала будет Манчестер Сити, а затем Аталанта – не менее важный, а может, и решающий матч", — добавил Тете.

"Лига чемпионов – это кубок, который Шахтер заслуживает. Однажды мы его наконец выиграем".

Также Тете отметил, что Шахтер уже можно поздравлять с победой в нынешнем чемпионате Украины.