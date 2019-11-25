Мальме - Динамо: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

Новости спорта:После четырех туров киевляне опережают шведов на одно очко.

На матче пятого тура группового раунда Лиги Европы между Мальме и Динамо отработает бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецом.

Главный арбитр: Павел Краловец

Ассистенты: Иво Надворник, Томаш Мокруш

Четвертый арбитр: Мирослав Зелинка

Матч Мальме — Динамо состоится в Швеции в четверг, 28 ноября. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров Динамо и Копенгаген лидируют в группе B с шестью очками, Мальме занимает третье место с пятью баллами. Первый матч между командами в Киеве завершился победой бело-синих (1:0) благодаря голу Виталия Буяльского.