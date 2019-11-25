Фламенго повторил уникальное достижение Сантоса с легендарным Пеле

Новости спорта:Бразильский футбольный клуб Фламенго отпраздновал победу в местном чемпионате и Кубке Либертадорес.

Победу в чемпионате команде из Рио-де-Жанейро обеспечило поражение "Палмейраса" от "Гремио" в домашнем матче 34-го тура (1:2). Коллектив из Сан-Паулу лишился любых шансов на первое место в турнирной таблице.

"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес и стал чемпионом Бразилии – таким образом, команда сумела повторить достижение, которое не покорялось никому, кроме "Сантоса" в 1963 году.

Больше 50 лет назад "Peixe" вместе с легендарным Пеле также сумели взять два главных трофея за один сезон.

До конца текущего розыгрыша бразильской Серии А командам осталось провести еще по 4 матча.