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Ультиматум Погба: звездный хавбек твердо намерен сменить клуб

Ультиматум Погба: звездный хавбек твердо намерен сменить клуб
14:18 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Франции Поль Погба намерен в скором времени сменить клуб.

Французский полузащитник манкунианцев Поль Погба отказывается от тренировок с командой и требует скорейшего трансфера в Реал.

Погба в ближайшее время все-таки может перейти в мадридский Реал, сообщает испанское издание Cope.es. Французский полузащитник уже оправился от травмы голеностопа, полученной в начале октября, но отказывается тренироваться с командой, настаивая на своем скорейшем трансфере в испанскую команду.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер, который еще летом не хотел продавать Погба, готов проститься с бунтарем и хочет выручить от продажи максимально возможную сумму – клуб оценивает игрока в 150 млн евро. Если француз все-таки перейдет к "сливочным", то станет пятым полузащитником в команде, наряду с Каземиро, Федерико Вальверде, Тони Кроосом и Лукой Модричем.

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К слову, Реал уже давно охотится за одиозным французским футболистом и готов предложить Иско в обмен на Погба.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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