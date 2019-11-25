Гризманн рассказал детали своих отношений с Месси и Суаресом

Новости спорта:Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своих взаимоотношениях с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Французский форвард после своего перехода в Барселону все еще не раскрылся полностью. Кроме того, в Сети ходят слухи о том, что у него не лучшие взаимоотношения с Лео Месси.

"Я довольно застенчивый человек и иногда у меня возникают проблемы в общении с другими. Редко я завожу разговор. Луис, Лео и я обедали вместе, и могу сказать, что наши отношения со временем только улучшатся", — приводит слова Гризманна AS.

Также француз похвалил аргентинского партнера.

"Он из тех игроков, подобных которому мы не увидим в ближайшие 40 лет, и приятно наблюдать за ним в действии. Это действительно привилегия играть рядом с ним", — добавил нападающий.