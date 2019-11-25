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ПСЖ сможет рассчитывать на Верратти в игре с Реалом

ПСЖ сможет рассчитывать на Верратти в игре с Реалом
14:55 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский центральный полузащитник Марко Верратти вероятнее всего поможет ПСЖ в матче против Реала.

Французский "ПСЖ" отправится в Мадрид на матч пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с полузащитником Марко Верратти, но без защитника Левена Кюрзава. Напомним, что этот матч состоится во вторник, 26 ноября.

Ранее Верратти испытывал боли в спине и проблемы с правым коленом, но теперь итальянец, похоже, готов помочь своей команде. Как минимум в столицу Испании он полетел.

Парижане остановятся в Мадриде в том же отеле, что и два года назад, когда приезжали на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Как сообщает французская пресса, главный тренер команды Томас Тухель может рассчитывать почти на всех своих игроков, за исключением Андера Эрреры, который имеет проблемы с левым бедром. Также команде не смогут помочь защитник Тило Керер, форвард Чупо-Мотинг и Кюрзава, который не полетел с командой.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола.
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