"Пеллегрини Out": названы кандидаты на смену чилийцу в Вест Хэме

Новости спорта:Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини близок к отставке с должности наставника лондонского Вест Хэма.

Британские СМИ считают, что следующим тренером АПЛ, который потеряет работу, станет Мануэль Пеллегрини из "Вест Хэма". Лондонская команда после оптимистичного старта крайне неудачно выступает в последнее время - в семи последних матчах чемпионата было пять поражений и две ничьих. Как следствие, молотобойцы упали на 16-е место.

Конечно, английские журналисты сразу предложили кандидатов на замену. Фаворитом считается бывший тренер "Ливерпуля", "Челси", "Интера", "Реала" и других команд - Рафаэль Бенитес. Сейчас испанец работает в Китае в клубе "Далянь Ифань". При этом ранее Sky Sports сообщал, что Рафа не планирует возвращаться в Англию.

Также среди претендентов называют легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, который сейчас небезуспешно работает с шотландским "Рейнджерс". Также в шортлист по версии The Sun вошли наставник "Борнмута" Эдди Хау, бывший тренер "Брайтона" Крис Хьютон и даже недавно уволенный тренер "Баварии" Нико Ковач.

Напомним, что в субботу "Вест Хэм" уступил "Тоттенхэму" 2:3, Андрей Ярмоленко получил одну из худших оценок в команде. Следующий матч лондонская команда сыграет с "Челси".