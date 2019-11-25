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Гвардиола прокомментировал сроки восстановления Агуэро

Гвардиола прокомментировал сроки восстановления Агуэро
15:46 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола прокомментировал травму форварда Ман Сити Серхио Агуэро.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что форвард команды Серхио Агуэро пропустит несколько недель из-за мышечной травмы, сообщает издание Sky Sports.

Таким образом, аргентинец не сможет помочь своей команде в дерби против Манчестер Юнайтед, которое состоится в субботу, 7 декабря.

Напомним, 23 ноября, в матче 13-го тура английской Премьер-лиги против Челси Агуэро на 74-й минуте поединка получил травму и был вынужден покинуть поле.

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В текущем сезоне АПЛ Серхио провел 12 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Серхио Агуэро, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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