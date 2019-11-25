Гвардиола: Зинченко – невероятный профессионал

Новости спорта:Испанский специалист Пеп Гвардиола поделился своим мнением об Александре Зинченко.

Перед матчем Манчестер Сити против Шахтера у тренера "горожан" Пепа Гвардиолы спросили об украинском защитнике Александре Зинченко, который восстанавливается после операции на колене.

"Увы, он травмирован. Александр – невероятный профессионал, он может сыграть на нескольких позициях, он приспособился к игре левым защитником. Мы рады, что у нас есть такой игрок, как Зинченко. В целом, мы с каждой неделей становимся лучше, игроки привыкают к новым позициям", — цитирует Гвардиолу официальный твиттер Ман Сити.

Совершенно точно матч против Шахтера пропустит лучший бомбардир в истории Манччестер Сити Серхио Агуэро, а вот Давид Силва готов сыграть.

"Нам будет не хватать Серхио. У него проблемы с сухожилиями. Он пропустит несколько матчей, на знаю, сколько точно. Других новых травм у нас нет. У Давида Силвы были судороги, но он в порядке".

Матч Манчестер Сити – Шахтер начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.