Монзуль - одна из лучших футбольных арбитров мира

Новости спорта:Украинский арбитр Монзуль вошла в ТОП-10 лучших футбольных рефери мира среди женщин - IFFHS.

Украинка Екатерина Монзуль вошла в топ-10 лучших футбольных рефери мира среди женщин по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Екатерина Монзуль заняла 6 место в рейтинге лучших рефери мира среди женщин, а победу одержала француженка Стефани Фороппарт, сообщает пресс-служба УАФ.

В этом году украинка на международном уровне работала на матчах женского чемпионата мира: в роли главного арбитра в матчах Германия — Испания (1:0), Камерун — Новая Зеландия (2:1) и Франция — США (1:2).

В сезоне-2019/20 в сентябре Екатерина Монзуль уже отработала на игре 1/16 финала женской Лиги чемпионов между итальянским “Ювентусом” и испанской “Барселоной” (0:2).

В референдуме IFFHS по определению лучшего арбитра 2019 года среди женщин приняли участие 90 экспертов и журналистов со всех континентов.