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Австралийский клуб намерен продлить контракт экс-звезды Динамо

Австралийский клуб намерен продлить контракт экс-звезды Динамо
17:31 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист киевского Динамо Милош Нинкович может пролонгировать свое соглашение с австралийским Сиднеем.

Австралийский «Сидней» хочет в ближайшее время согласовать вопрос продления контракта с 34-летним ветераном команды Милошем Нинковичем, известным в Украине по выступлениям за «Динамо».

Текущее соглашение сербского хавбека истекает 30 июня 2020 года, но в «Сиднее» хотят договориться о новом контракте в ближайшие недели, чтобы Нинковича не перехватили другие клубы.

Несмотря на то, что в декабре Нинковичу исполнится 35 лет, он демонстрирует отменную игровую и физическую форму в чемпионате Австралии.

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В стартовавшем в октябре новом сезоне Нинкович уже провел 6 матчей в чемпионате Австралии, отличившись в них 2 голами.

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Футбол, Милош Нинкович, ФК Сидней, Новости футбола.
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