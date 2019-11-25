Австралийский клуб намерен продлить контракт экс-звезды Динамо

Новости спорта:Бывший футболист киевского Динамо Милош Нинкович может пролонгировать свое соглашение с австралийским Сиднеем.

Австралийский «Сидней» хочет в ближайшее время согласовать вопрос продления контракта с 34-летним ветераном команды Милошем Нинковичем, известным в Украине по выступлениям за «Динамо».

Текущее соглашение сербского хавбека истекает 30 июня 2020 года, но в «Сиднее» хотят договориться о новом контракте в ближайшие недели, чтобы Нинковича не перехватили другие клубы.

Несмотря на то, что в декабре Нинковичу исполнится 35 лет, он демонстрирует отменную игровую и физическую форму в чемпионате Австралии.

В стартовавшем в октябре новом сезоне Нинкович уже провел 6 матчей в чемпионате Австралии, отличившись в них 2 голами.