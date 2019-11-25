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Форвард Волыни покинул клуб перед зимней паузой

Форвард Волыни покинул клуб перед зимней паузой
17:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Футболист провел в Луцке всего лишь полгода.

Нападающий Виталий Пономарь покинул расположение луцкой Волыни. Об этом футболист сообщил посредством своего Facebook.

«Ребята, было приятно играть с вами в одной команде! Удачи вам на поле! Желаю вам выйти в УПЛ с первого места!», — написал Пономарь.

29-летний нападающий подписал контракт с луцким клубом на два года, перейдя в Волынь на правах свободного агента в июле этого года. В текущем сезоне форвард сыграл в 15 матчах за лучан, отметившись тремя голами.

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Волынь ушла на зимнюю паузу в Первой лиге на втором месте в турнирной таблице с 38 очками. Первый матч весенней части чемпионата Крестоносцы сыграют с Черноморцем 22 марта.

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Чемпионат Украины, ФК Волынь, УПЛ, Виталий Пономарь.
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