Форвард Волыни покинул клуб перед зимней паузой

Новости спорта:Футболист провел в Луцке всего лишь полгода.

Нападающий Виталий Пономарь покинул расположение луцкой Волыни. Об этом футболист сообщил посредством своего Facebook.

«Ребята, было приятно играть с вами в одной команде! Удачи вам на поле! Желаю вам выйти в УПЛ с первого места!», — написал Пономарь.

29-летний нападающий подписал контракт с луцким клубом на два года, перейдя в Волынь на правах свободного агента в июле этого года. В текущем сезоне форвард сыграл в 15 матчах за лучан, отметившись тремя голами.

Волынь ушла на зимнюю паузу в Первой лиге на втором месте в турнирной таблице с 38 очками. Первый матч весенней части чемпионата Крестоносцы сыграют с Черноморцем 22 марта.