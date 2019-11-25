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Шахтер и Милан ведут переговоры о трансфере бразильца

Шахтер и Милан ведут переговоры о трансфере бразильца
17:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Клубы ведут переговоры о трансфере бразильца.

Полузащитник Шахтера Тете попал в сферу интересов Милана. Итальянский клуб уже ведет переговоры о переходе бразильского вингера, сообщил агент игрока Пабло Буэно.

«Когда Шахтер играл с Аталантой в Милане, ко мне подошли представители россонери. Они спросили меня о возможности трансфера. Сейчас между клубами ведутся переговоры. Тете ждет, чтобы понять, достигнут ли клубы согласия по сумме отступных», — цитирует Буэно Gauchazh.clicrbs.com.br.

Буэно сообщил, что летом Милан проявлял интерес к Тете и был готов заплатить 20 миллионов евро. Сейчас россонери придется заплатить более 30 миллионов евро.

Напомним, что Милан минувшим летом был заинтересован в трансфере полузащитника Шахтера Тайсона, но клубы не пришли к согласию.

Тете присоединился к Шахтеру в феврале нынешнего года из Гремио. Чемпион Украины заплатил за трансфер бразильца 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Тете провел 13 матчей за Шахтер, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити

Шахтер во вторник, 26 ноября, на выезде сыграет с Манчестер Сити в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, ФК Милан, Серия А, Тете.
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