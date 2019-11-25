Моуринью не хочет Ибрагимовича в Тоттенхэме

Новости спорта:Наставник исключил переход в Тоттенхэм звездного форварда.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью исключил возможность перехода в его команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

"У нас есть лучший форвард Англии. Один из двух или трех топ-нападающих в мире. Златану за 30, но он может играть в любом клубе мира. При таких данных ему нет никакого смысла переходить в команду, где есть Гарри Кейн", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Ибрагимович за Лос-Анджелес Гэлакси забил 52 гола и сделал 17 передач в 53 встречах. В декабре у него заканчивается контракт и он станет свободным агентом. Под руководством Моуринью Ибрагимович играл в Интере и МЮ.