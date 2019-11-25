Сарри отреагировал на злость Роналду после замены

Новости спорта:Маурицио Сарри прокомментировал поведение Криштиану Роналду после замены.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал, в каком сейчас состоянии находится Криштиану Роналду.

"Вчера он тренировался со своими товарищами по команде. Кажется, ему становится все лучше.

Мы оценим его состояние и примем решение, но тот факт, что вчера он провел полную тренировку с одноклубниками, меня радует. Надеюсь, что обойдемся без последствий.

С Криштиану у нас хорошие отношения. Если футболист, который так много выиграл, злится на замену, то это означает, что он еще полон мотивации, и это хорошо. Я уже 25 лет вижу, как игроки злятся на замену.

Одновременно выпускать на поле Дибалу, Игуаина и Роналду сложно из-за их характеристик, но все трое знают, как прекрасно выступать, и чувствуют себя комфортно друг с другом", - цитирует Сарри Goal.com.

Напомним, что Сарри заменил Роналду в матче с Миланом, после чего Роналду ушел в раздевалку и покинул стадион еще до окончания матча.