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Украина подает заявку на использование системы VAR

Украина подает заявку на использование системы VAR
19:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:ФИФА положительно оценила тестирование системы VAR в Украине.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко анонсировал подачу заявки в ФИФА на использование системы VAR. Об этом он написал в своем Facebook. 

«Готовимся к подаче в FIFA заявки на использование системы VAR в Украине. На прошлых выходных успешность уже проведенного тестирования оборудования и подготовки наших арбитров к внедрению инновационной технологии могли оценить представители FIFA. Зарубежные специалисты дали положительные отзывы и остались довольны реализацией программы действий по внедрению VAR в Украине.

Полные выводы представителей FIFA будут в ближайшее время отражены в специальном рапорте, после чего мы готовы подать заявку на использование системы видеоповторов. Интересно, что когда предложил эту идею два года назад, то приходилось много объяснять, зачем нужен VAR. А сейчас преимущественно спрашивают, сколько еще ждать VAR.

Без этой технологии уже трудно представить будущее и украинского и мирового футбола. Осталось совсем немного. Уверен, 2020 год станет годом VAR в Украине», - написал Павелко.

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Напомним, что руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, что система VAR заработает на матчах украинской Премьер-лиги сразу после зимнего перерыва в матчах 19-го тура.

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ФИФА, Андрей Павелко, ФФУ, УАФ, VAR.
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