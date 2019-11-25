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"Уезжай в Барсу!": как фанаты Реала встречали Неймара

"Уезжай в Барсу!": как фанаты Реала встречали Неймара
20:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фанаты мадридского «Реала» не очень гостеприимно встретили Неймара.

Болельщики «Реала» холодно встретили бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который вместе с командой прибыл в Мадрид на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Когда футболист вышел из автобуса, фанаты прокричали ему: «Уезжай в Барсу!». Впрочем, форвард был в наушниках и никак не отреагировал на возгласы болельщиков.

Напомним, Неймар ранее выступал за «Барселону». Минувшим летом каталонский клуб и «Реал» проявляли интерес к бразильцу, но не сумели договориться с «ПСЖ» по его трансферу.

Золотой мяч получил нового обладателя

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в шести матчах французского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, ФК Реал Мадрид.
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