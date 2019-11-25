Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Чемпионы: в Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
В Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA

Четверо грабителей угрожали мачете голой жене футболиста сборной Англии

Четверо грабителей угрожали мачете голой жене футболиста сборной Англии
20:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Неизвестные ворвались в дом игрока Лестера Демарая Грея.

Голая подруга игрока Лестера Демарая Грея и новорожденный ребенок были под угрозой мачете во время жуткого ограбления.

Инцидент произошел еще весной прошлого года, а сейчас 22-летняя Эмма Хикман дала показания в суде Бирмингема, из которых следует, что четыре человека днем ворвались в дом, когда она, будучи полностью голой, спала с ребенком в кровати.

"Я спала, когда кто-то вошел в мою спальню. Первым делом я увидела человека с мачете в руке. На мне не было одежды, поэтому я осталась под одеялом.

Злоумышленники сказали, что не тронут меня, но угрожали моей маме, когда я сказала, что она скоро приедет.

Мне приказали не двигаться, и спросили где лежат деньги и драгоценности. Я указала на ящик в комоде.

Они взяли часы "Rolex", заявив, что мой парень может с легкостью купить еще такие же", - рассказала Хикман.

Демарай Грей лишился ценностей и наличных на 24 тысячи фунтов стерлингов, сообщает The Sun. В ходе грабежа злоумышленники также забрали ключи от "Мерседеса" 23-летнего футболиста, но не угнали автомобиль.

Золотой мяч получил нового обладателя

У следствия есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как в охраняемый особняк проникают преступники в балаклавах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, ФК Лестер, Чемпионат Англии, Демарай Грей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 40-летний Ортис прокомментировал второе поражение от Уайлдера
02 Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
03 Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
04 Мейвезер запланировал два боя в 2020 году: названы соперники
05 Клопп назвал главного фаворита в борьбе за Золотой мяч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь