Четверо грабителей угрожали мачете голой жене футболиста сборной Англии

Новости спорта:Неизвестные ворвались в дом игрока Лестера Демарая Грея.

Голая подруга игрока Лестера Демарая Грея и новорожденный ребенок были под угрозой мачете во время жуткого ограбления.

Инцидент произошел еще весной прошлого года, а сейчас 22-летняя Эмма Хикман дала показания в суде Бирмингема, из которых следует, что четыре человека днем ворвались в дом, когда она, будучи полностью голой, спала с ребенком в кровати.

"Я спала, когда кто-то вошел в мою спальню. Первым делом я увидела человека с мачете в руке. На мне не было одежды, поэтому я осталась под одеялом.

Злоумышленники сказали, что не тронут меня, но угрожали моей маме, когда я сказала, что она скоро приедет.

Мне приказали не двигаться, и спросили где лежат деньги и драгоценности. Я указала на ящик в комоде.

Они взяли часы "Rolex", заявив, что мой парень может с легкостью купить еще такие же", - рассказала Хикман.

Демарай Грей лишился ценностей и наличных на 24 тысячи фунтов стерлингов, сообщает The Sun. В ходе грабежа злоумышленники также забрали ключи от "Мерседеса" 23-летнего футболиста, но не угнали автомобиль.

У следствия есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как в охраняемый особняк проникают преступники в балаклавах.