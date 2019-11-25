Гвардиола: С Шахтером будет отличный шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Шахтером».

– Какова ситуация с Серхио Агуэро и как долго он не будет играть?

– К сожалению, его не будет несколько недель, он пропустит ряд матчей. Но как долго это продлится, я не знаю. У него проблема с передней мышцей.

– Габриэл Жезус сказал, что завтра он станет выполнять роль Агуэро на поле. Вы согласны с таким утверждением?

– Знаете, крайне сложно найти игрока уровня Серхио. Он замечательный футболист, и нам его будет не хватать. Но Габриэл тоже очень сильный нападающий, который хорошо тренируется, соблюдает высокую профессиональную этику, никогда не пропускает занятий и ведет себя уважительно со всеми. Уверен, он справится со своей задачей.

– Как оцените прогресс украинца Александра Зинченко и какова его роль в вашей команде?

– Зинченко – молодой футболист, играл в Голландии, но вернулся и продлил контракт с клубом. К сожалению, сейчас он травмирован, восстанавливается в Лондоне. Он может действовать на нескольких позициях. Я очень доволен, что он в моей команде.

– Вам нужно набрать один балл, чтобы выйти в плей-офф…

– Мы занимаем хорошую позицию в группе, у нас есть 10 очков. Завтра будет шанс закрыть вопрос выхода в плей-офф. «Шахтер» хорошо знает нас, как и мы его. Конечно, готовимся. Посмотрим, в какой форме будем после тяжелого матча с «Челси», но постараемся показать все лучшее, что можем, чтобы поехать в Загреб, не беспокоясь о результате.