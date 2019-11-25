Каштру: Шахтер не собирается играть от обороны против Ман Сити

Новости спорта:Наставник горняков уверяет. что "Шахтер" будет искать пути к воротам "Манчестер Сити".

Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Луиш Каштру накануне выездного поединка в предпоследнем, 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити" отметил, что "горняки" будут пытаться показать свой футбол и не собираются играть от обороны.

Об этом Каштру заявил в понедельник на предматчевой пресс-конференции в Манчестере.

"Когда встречаются две команды, каждый тренер придерживается своей тактики и стиля. Мы проанализировали игру с "Манчестер Сити" в Харькове. Процентное соотношение владения мячом было 55 на 45. И за эти 55 процентов "Манчестер Сити" создал больше моментов, чем мы. Поэтому постараемся показать наш футбол и не собираемся играть от обороны. Мы ехали зная, что будет сложно, но будем искать пути к воротам "Манчестер Сити", - подчеркнул наставник "оранжево-черных".

При этом португальский специалист сообщил, что "Шахтеру" в Манчестере не поможет Тайсон.

"Эта игра будет требовательной. Нам важно рассчитывать на всех игроков. Тайсон не приехал из-за травмы. Но нам нужно сконцентрироваться на тех игроках, которые смогут играть. Мы стараемся оставаться самими собой. Команда играла всегда тактически одинаково. Мы не будем менять тактику. Важно сохранять наш ДНК и не сворачивать с нашего пути", - убежден Каштру.

Напомним, поединок "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится во вторник, 26 ноября, на домашней арене "горожан" стадионе "Этихад". Начало в 22.00.

В параллельном матче группы В итальянская "Аталанта" в Милане сойдется с чемпионом Хорватии загребским "Динамо".

Турнирное положение после 4-х туров "Манчестер Сити" - 12 очков, "Шахтер" - 5, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 0.