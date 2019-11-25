Игрок Шахтера: Мы прервем манчестерское проклятие

Новости спорта:Защитник Шахтера Николай Матвиенко заявил, что в Манчестер Сити может заиграть любой из его команды.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против Манчестер Сити прокомментировал предстоящую встречу.

Матвиенко признался, что матч своего предстоящего соперника против Аталанты он не смотрел.

"Ту игру не пересматривали, но смотрели другие игры Манчестер Сити, а также нашу прошлую игру с ними".

Николай отметил разницу между уровнями Шахтера и Манчестер Сити, но отметил, что любой из "горняков" мог бы заиграть в команде Гвардиолы.

"Любой футболист Шахтера, имея достаточно мотивации, может играть в такой команде. Наш чемпионат недостаточно силен. Но я уверен, что каждый наш футболист мог бы играть в Манчестер Сити. Нужно еще сильно захотеть".

Шахтер в Манчестере еще ни разу не забивал. Журналист поинтересовался касательно "манчестерского проклятия".

"Никогда о таком не слышал. Но, надеюсь, мы его прервем".

Произошел и еще один интересный эпизод. На протяжении получаса на пресс-конференции отвечал на вопросы Луиш Каштру, а Матвиенко сидел и слушал. Журналист поинтересовался, про что в этот момент думал украинец.

"Слушаю, что тренер говорит. Впитываю, учусь у него", — сказал Матвиенко на пресс-конференции.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится во вторник, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени.