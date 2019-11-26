Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Чемпионы: в Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
В Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA

Зума: Я смог преуспеть в Челси благодаря Моуриньо

Зума: Я смог преуспеть в Челси благодаря Моуриньо
09:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский защитник Курт Зума рассказал о своем отношении к португальскому специалисту Жозе Моуриньо.

Защитник «Челси» Курт Зума поделился мнением о бывшем главном тренере команды Жозе Моуриньо.

«Именно Моуриньо открыл мне двери в Англию. Когда я приехал сюда, мне было всего 19 лет. Он придал мне уверенности, когда заставлял меня играть в важных матчах с высокой интенсивностью. Именно он показал мне, каков настоящий футбол в здесь в Англии.

Моуриньо ненавидит проигрывать, и он научил этому меня. Благодаря этому я смог прогрессировать и преуспеть в «Челси». Он мне много дал и многому научил. За это я ему очень сильно благодарен», — приводит слова Зума France Football.

Гвардиола: С Шахтером будет отличный шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В этом сезоне Курт Зума принял участие в 12 матчах чемпионата Англии. Команда Фрэнка Лэмпарда располагается на четвёртом месте, набрав 26 очков в 13 турах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Курт Зума.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
04 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
05 "Уезжай в Барсу!": как фанаты Реала встречали Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь