Зума: Я смог преуспеть в Челси благодаря Моуриньо

Новости спорта:Французский защитник Курт Зума рассказал о своем отношении к португальскому специалисту Жозе Моуриньо.

Защитник «Челси» Курт Зума поделился мнением о бывшем главном тренере команды Жозе Моуриньо.

«Именно Моуриньо открыл мне двери в Англию. Когда я приехал сюда, мне было всего 19 лет. Он придал мне уверенности, когда заставлял меня играть в важных матчах с высокой интенсивностью. Именно он показал мне, каков настоящий футбол в здесь в Англии.

Моуриньо ненавидит проигрывать, и он научил этому меня. Благодаря этому я смог прогрессировать и преуспеть в «Челси». Он мне много дал и многому научил. За это я ему очень сильно благодарен», — приводит слова Зума France Football.

В этом сезоне Курт Зума принял участие в 12 матчах чемпионата Англии. Команда Фрэнка Лэмпарда располагается на четвёртом месте, набрав 26 очков в 13 турах.